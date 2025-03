Karnevalstage - Polizei Betzdorf zieht positive Bilanz

Ob an Altweiber bei den Abendveranstaltungen, dem Nachtumzug in Elkenroth oder einem der Karnevalsumzüge in Malberg, Scheuerfeld, Wehbach, Herdorf, Niederfischbach oder in Wissen.



Tausende von Besucher säumten die Straßenränder. Der Straßenkarneval im Sonnenschein war der Höhepunkt der Karnevalstage.

Die im Vorfeld mit den Veranstaltern, den Ordnungsbehörden und der Polizei erarbeiteten Sicherheitskonzepte, insbesondere zur Absicherung der Umzüge, griffen. Die Polizeipräsenz war deutlich erhöht worden und so konnte den Bürgerinnen und Bürgern sechs Tage ausgelassenes Feiern ermöglicht werden.



Aus Sicht der Polizei Betzdorf verliefen die Veranstaltungen alle sehr harmonisch mit einigen wenigen aber üblichen Ausreißern. Hier kam es zu kleineren körperlichen Auseinandersetzungen und alkoholbedingten Entgleisungen von Einzelpersonen.



Am Sonntag musste noch vor dem Beginn des Scheuerfelder Karnevalumzuges ein stark alkoholisierter Mann, der zuvor Besucher und darunter auch Kinder, verbal angegangen war, in Gewahrsam genommen werden. Über den Abend kam es nach dem Umzug zu weiteren alkoholbedingten Streitereien, so dass über die Nacht drei Gewahrsamszellen belegt waren.



