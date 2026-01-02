Kaninchendiebstahl

Im Rahmen einer urlaubsbedingten Abwesenheit brachte eine Geschädigte ihre beiden Kaninchen bei einer Familie in der Rainuferstraße zur kurzzeitigen Pflege unter.

In der Nacht vom 30. auf den 31.12. wurde eines der beiden Tiere mitsamt einer Trinkflasche durch eine bislang unbekannte Täterschaft aus dem Kaninchenstall entwendet.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



