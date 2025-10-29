Junger Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Der vorausfahrende 29-jährige PKW-Fahrer bremste aufgrund einer rotwerdenden Ampel ab. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer fuhr aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands auf den PKW auf.
Der 16-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt.
