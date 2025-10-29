Betzdorf
Junger Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt
Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer und ein 16-jähriger Yamaha-Fahrer befuhren am 28.10. gegen 08:45 Uhr hintereinander die Kirchener Straße in Richtung Kirchen.

Der vorausfahrende 29-jährige PKW-Fahrer bremste aufgrund einer rotwerdenden Ampel ab. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer fuhr aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands auf den PKW auf.

Der 16-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

