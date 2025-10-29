Junger Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Der vorausfahrende 29-jährige PKW-Fahrer bremste aufgrund einer rotwerdenden Ampel ab. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer fuhr aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands auf den PKW auf.



Der 16-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell