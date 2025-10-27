Junge Fahrerin überschlägt sich mit ihrem PKW

In einer abschüssigen Rechtskurve kam sie dabei von der Fahrbahn ab, woraufhin sich ihr PKW überschlug. Die junge Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug wurde totalbeschädigt, und durch einen Abschleppdienst geborgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell