Am 25.11.2026, gegen 14:00 Uhr, stellte eine zivile Besatzung der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Motocross-Maschine im Stadtgebiet Altenkirchen fest.

Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der jugendliche Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



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Polizeiinspektion Altenkirchen



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