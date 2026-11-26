Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der jugendliche Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
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Jugendlicher mit Motocross in Altenkirchen
Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der jugendliche Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.