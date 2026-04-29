Jugendlicher Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Während der 40-jährige den Jugendlichen überholte, scherte dieser plötzlich nach links aus, um die Straßenseite zu wechseln. Hierdurch kam es zu Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 14-jährige gegen die Windschutzscheibe des PKWs geschleudert wurde. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.



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