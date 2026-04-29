Betzdorf
Jugendlicher Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstag, 28.04.2026, befuhren ein 14-jähriger Fahrradfahrer und ein 40-jähriger VW-Fahrer gegen 17:30 Uhr die Kölner Straße (B 62) in Fahrtrichtung Wallmenroth.

Während der 40-jährige den Jugendlichen überholte, scherte dieser plötzlich nach links aus, um die Straßenseite zu wechseln. Hierdurch kam es zu Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 14-jährige gegen die Windschutzscheibe des PKWs geschleudert wurde. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren