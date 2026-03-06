Jugendliche werfen Gegenstände auf die Fahrbahn

Am Dienstag, 03.03.2026, erhielt die PI Betzdorf gegen 17:30 Uhr durch einen Zeugen den Hinweis auf Jugendliche, welche von einer Brücke aus Gegenstände, möglicherweise Kieselsteine, auf die L 280 werfen würden.

Im Rahmen der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren angetroffen und kontrolliert werden.



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinen Sachschäden, da der Mitteiler rechtzeitig Abbremsen konnte. Die PI Betzdorf bittet Zeugen des Geschehens oder gar Geschädigte, sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.



