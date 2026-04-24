Jogger verletzt Jugendliche

Am 23.04.2026 gegen 18:00 Uhr kam es im Bereich des Busbahnhofs in Horhausen zu einem Vorfall bei dem ein Jogger eine auf dem Bürgersteig stehende Jugendliche absichtlich anrempelte und diese dabei verletzte.

Hierbei wurde auch die Brille der Jugendlichen beschädigt. In der Vergangenheit sei es schon mehrfach zu ähnlichen Situationen mit dem Jogger gekommen.



Bei dem Jogger soll es sich um eine männliche ca. 50-60 Jahre alte Person handeln, welche regelmäßig entlang des Busbahnhofs in Horhausen läuft.



Etwaige Zeugen, welche Angaben zu der Identität des Joggers oder zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/952-0 oder E-Mail: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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