Polizeidirektion Neuwied
Jagdkanzel in Neitzert zerstört
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Rodenbach bei Puderbach - OT Neitzert (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 07.08.2026, bis Sonntag, 09.08.2026, wurde eine Jagdkanzel an einem Feldweg in der Gemarkung Neitzert durch bislang unbekannte Täter umgerissen und vollständig zerstört.

Die Kanzel war fest im Boden verankert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren