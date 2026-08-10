Jagdkanzel in Neitzert zerstört

Rodenbach bei Puderbach - OT Neitzert (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 07.08.2026, bis Sonntag, 09.08.2026, wurde eine Jagdkanzel an einem Feldweg in der Gemarkung Neitzert durch bislang unbekannte Täter umgerissen und vollständig zerstört.

Die Kanzel war fest im Boden verankert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



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