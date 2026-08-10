Die Kanzel war fest im Boden verankert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-946-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Jagdkanzel in Neitzert zerstört
Die Kanzel war fest im Boden verankert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.