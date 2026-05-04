Irrfahrt durch Viehweide - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montagnachmittag, den 04.05.2026 vermutlich in der Zeit von 15:00 - 18:50 Uhr kam ein Fahrzeug auf der Verbindungsstraße zwischen Linkenbach und Urbach (K123) aus Linkenbach kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun einer Viehweide.

Diese war zu diesem Zeitpunkt nicht mit Vieh belegt. Das Fahrzeug durchbrach nach mehreren Metern in der Weide erneut den Zaun der Viehweide und setzte im Anschluss die Fahrt in Richtung Urbach durch eine Wiese parallel zur K123 über mindestens 500m fort.

Das dunkle Fahrzeug wurde dabei vermutlich an der Front und den Seiten beschädigt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug hierbei auffällig viel Gras an der Front und den Radläufen eingesammelt haben dürfte.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



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