Internationaler Fahndungstreffer bei Durchfahrtskontrolle

Es wurden in diesem Zusammenhang zahlreiche Verwarnungen ausgesprochen und eine geringe Anzahl Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.



Gegen 18:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 26-jährigen rumänischen Kraftfahrzeugführer. Dessen Überprüfung ergab, dass nach Auskunft von Interpol gegen den Mann in den Vereinigten Staaten von Amerika wegen dort begangener Betrugsdelikte ein Haftbefehl vorliegt. Der 26-jährige wurde festgenommen, und in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt an, von wo aus das Auslieferungsverfahren fortgeführt werden wird.



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