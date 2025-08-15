Vorher überholten die PKW ein unbeteiligtes Fahrzeug in rasanter Fahrweise. Die Polizei sucht mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen des Vorfalls.
Diese werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Illegales Kraftfahrzeugrennen, PKW verunfallt
