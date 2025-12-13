Hierzu zählen insbesondere Aufnahmen von Personen oder aber personenbezogenen Daten wie zum Beispiel Kfz-Kennzeichen. Bekannt gewordene Postings werden durch die Polizei gesichert und an die entsprechenden Verfolgungsbehörden übermittelt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 9460
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Hinweis der Polizei Altenkirchen
