Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Dort ließ sie diverse persönliche Gegenstände zurück. Weiterhin hielt sich die Person mutmaßlich im Bereich des Gewerbegebiets auf, und beschädigte ein dort stehendes Mofa. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist von einem Zusammenhang der beiden Taten auszugehen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell