Grob verkehrswidriges Verhalten mit einem hochmotorisierten Sportwagen

Der Fahrer eines Pkw Peugeot Kombi befuhr die linke Fahrspur der zweispurigen Bundesstraße 8 im Bereich des Ölfer Berges, Fahrtrichtung Birnbach. Der Peugeot-Fahrer überholte ordnungsgemäß einen, auf der rechten Fahrspur fahrenden Pkw. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden schoss aus dem rückwärtigen Bereich ein Sportwagen Lamborghini in grünlicher Lackierung mit überhöhter Geschwindigkeit heran und überholte den Pkw Peugeot, indem er verbotener Weise, die strickt durch eine doppelte, durchgezogene Linie abgegrenzte Fahrspur des Gegenverkehrs nutzte. Durch das Fahrverhalten des Lamborghini-Fahrers wurde der Pkw aufgrund aufwirbelnder Steine beschädigt. Zum gleichen Zeitpunkt befuhren weitere Fahrzeuge die Bundesstraße 8 im Gegenverkehr, die aufgrund des verbotswidrigen Überholvorganges ihr Geschwindigkeit drastisch reduzieren mussten, um eine Gefährdung zu verhindern. Der Fahrer des Lamborghini wechselte deutliche verzögert nach dem Überholvorgang zurück auf die mittlere Fahrspur und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Birnbach fort. Die nicht angepasste Fahrweise des Lamborghini- Fahrers, sowie dessen rücksichtsloses Verhalten mit dem Ziel, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, stellte eine erhebliche Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer dar. Da die Sicherheit der Allgemeinheit deutlich höher zu bewerten ist, als das Interesse Einzelner an riskantem Fahrverhalten wurde ein polizeiliches Strafverfahren eingeleitet, in dessen Rahmen der Fahrzeughalter ermittelt werden konnte. Sollte es weitere Zeugen geben, die den Vorfall beobachtet haben oder selber Beeinträchtigt wurden, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell