Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Dierdorf OT Giershofen (ots) - Am 20.04.2026 konnte ein wachsamer Zeuge beobachten wie drei Personen am helllichten Tag, die Fassade des Dorfgemeinschaftshauses in Dierdorf OT Giershofen mit Sprayfarbe beschmieren.

Die eintreffende Funkstreife konnte die beschriebenen Personen antreffen und stellen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass es sich um Jugendliche handelt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die Jugendlichen den Eltern übergeben.



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