Graffiti-Farbschmierereien in Altenkirchen

In der Nacht auf den Samstag, den 11.01.2025 wurden in Altenkirchen im Bereich der Rathausstraße und der Wilhelmstraße mehrere Gebäude, Verkehrsschilder und Stromkästen mit schwarzer Farbe besprüht.

Die Polizei in Altenkirchen leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den, bzw. die unbekannten Täter ein. Es wird um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Hat jemand verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht? Hinweise sind an die Polizei in Altenkirchen zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681 9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell