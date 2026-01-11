Graffiti an Fassade der Feuerwehr Linz

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Mauerteile und die Fassade der Freiwilligen Feuerwehr in Linz mit Graffiti besprüht.

Unbekannte Täter sprühten das Wort "Baummörder" in schwarzer bzw. roter Farbe auf. Zur Höhe des entstandenen Schadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02644 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





