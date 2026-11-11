Glut und heiße Asche bis zu 3 Tage brandgefährlich - Polizei Neuwied warnt vor unvorsichtigem Umgang

Die Polizei warnt vor den Gefahren einer unsachgemäßen Entsorgung von Kamin-, Ofen- oder Grillasche.
Immer wieder kommt es zu Bränden am oder im eigenen Wohnhaus, weil vermeintlich abgekühlte Asche zu früh in Mülltonnen oder anderen Abfallbehältern entsorgt wird. Was auf den ersten Blick harmlos erscheint, kann schwerwiegende Folgen haben und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen.
Auch wenn die Asche an der Oberfläche bereits kalt erscheint, können sich im Inneren noch Glutnester befinden. Diese können über viele Stunden, in Einzelfällen sogar bis zu drei Tage lang, bestehen bleiben. Gelangt solche Asche in einen brennbaren Abfallbehälter, kann sich daraus schnell ein Feuer entwickeln.
Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, bei der Entsorgung von Asche besondere Vorsicht walten zu lassen und folgende Hinweise zu beachten:
- Asche vollständig auskühlen lassen: Vor der Entsorgung sollte
die Asche mehrere Tage abkühlen. - Geeignete Behälter verwenden:
Heiße oder noch nicht vollständig erkaltete Asche gehört in einen
nicht brennbaren, möglichst verschließbaren Metallbehälter mit
Deckel. - Sicheren Abstellort wählen: Der Behälter sollte auf einem
nicht brennbaren Untergrund und mit ausreichend Abstand zu Gebäuden
und anderen brennbaren Materialien aufbewahrt werden. - Vor der
Entsorgung kontrollieren: Erst wenn zweifelsfrei sichergestellt ist,
dass keine Glutreste mehr vorhanden sind, darf die Asche
ordnungsgemäß entsorgt werden.
Mit wenigen einfachen Vorsichtsmaßnahmen lassen sich Brände und damit verbundene Sach- und Personenschäden verhindern. Die Polizei bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, verantwortungsbewusst mit Asche umzugehen und die Hinweise zur sicheren Entsorgung zu beachten.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631/878-0
E-Mail: kineuwied.k41@polizei.rlp.de
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Glut und heiße Asche bis zu 3 Tage brandgefährlich - Polizei Neuwied warnt vor unvorsichtigem Umgang
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