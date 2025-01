Glücksspielkontrollen im Dienstgebiet der PI Straßenhaus

Am Abend des 29.01.2025 wurden durch Beamte der PI Straßenhaus mehrere Spielhallen mit Glücksspielautomaten u. in Oberhonnefeld-Gierend und Dierdorf, kontrolliert.

Am Abend des 29.01.2025 wurden durch Beamte der PI Straßenhaus mehrere Spielhallen mit Glücksspielautomaten u.a. in Oberhonnefeld-Gierend und Dierdorf, kontrolliert.

Zielrichtung der Kontrollen war hauptsächlich die Einhaltung des Jugendschutzes.

Im Zuge der Maßnahmen wurden mehrere Personen und Objekte überprüft. Es konnten keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz oder glückspielrechtliche Vorschriften festgestellt werden.



