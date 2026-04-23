Aufgrund der Grundschule und dem damit verbundenen Schulweg entlang der Hennefer Straße ist die erlaubte Geschwindigkeit i.g.O. von 07.00 Uhr bis 13:30 Uhr auf 30km/h begrenzt. Im oben genannten Zeitraum wurden diverse Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet.
Seitens der Polizeiinspektion Straßenhaus werden auch in Zukunft weitere Kontrollmaßnahmen durchgeführt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Geschwindigkeitsüberwachung in Jungeroth
Aufgrund der Grundschule und dem damit verbundenen Schulweg entlang der Hennefer Straße ist die erlaubte Geschwindigkeit i.g.O. von 07.00 Uhr bis 13:30 Uhr auf 30km/h begrenzt. Im oben genannten Zeitraum wurden diverse Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet.