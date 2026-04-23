Polizeidirektion Neuwied
Geschwindigkeitsüberwachung in Jungeroth
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Buchholz OT Jungeroth (ots) - Am 22.04.26 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus Geschwindigkeitsmessungen in der Hennefer Straße in Jungeroth auf Höhe der dortigen Grundschule durch.

Aufgrund der Grundschule und dem damit verbundenen Schulweg entlang der Hennefer Straße ist die erlaubte Geschwindigkeit i.g.O. von 07.00 Uhr bis 13:30 Uhr auf 30km/h begrenzt. Im oben genannten Zeitraum wurden diverse Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet.

Seitens der Polizeiinspektion Straßenhaus werden auch in Zukunft weitere Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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