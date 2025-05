Am Montag führte die Verkehrsdirektion Koblenz im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 12:45 Uhr in Dattenberg, Ot. Wallen, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt.

Dattenberg (ots) –



Am Montag führte die Verkehrsdirektion Koblenz im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 12:45 Uhr in Dattenberg, Ot. Wallen, eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Die Geschwindigkeit ist im Messbereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt.

Bei einer Durchlaufzahl von 1775 Fahrzeugen sind 80 Verstöße festgestellt worden.

Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 114 km/h.



