Am Mittwochmittag führten Polizeibeamte im Rolandsecker Weg in Rheinbreitbach eine Geschwindigkeitsmessung durch.



Die Geschwindigkeit ist im Messbereich auf 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften begrenzt.

Die Beamten ahndeten im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 13:30 Uhr 2 Verstöße im Bußgeldbereich. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 50 km/h.

Die Betroffenen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 70,- EUR.



