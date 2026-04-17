Geschwindigkeitsmessung L255, Niederbreitbach

Gemessen wurde der aus Waldbreitbach kommende Verkehr innerhalb der Ortslage Niederbreitbach bei erlaubten 50km/h.

Im oben genannten Zeitraum wurden 25 Fahrzeuge festgestellt, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. Davon sind 20 Fahrzeugführer im Verwarngeldbereich festgestellt worden und gegen 5 Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf die letztgenannten kommt zudem jeweils einen Punkt im Fahreignungsregister zu.

Zudem wurden weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet und bei einigen Fahrzeugen kleinere Mängel festgestellt, bei welchen die Fahrzeugführer/-halter zur Behebung aufgefordert worden sind.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch weiterhin entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden.



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