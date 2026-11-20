Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im Messbereich innerhalb der geschlossenen Ortschaft 50 km/h.
Bei einer Durchlaufzahl von 678 Fahrzeugen wurden insgesamt 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 74 km/h.
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PHK Marquardt
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Geschwindigkeitsmessung in Raubach
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im Messbereich innerhalb der geschlossenen Ortschaft 50 km/h.