Am Donnerstagvormittag führte die Verkehrsdirektion Koblenz in der Schefferstraße in Raubach eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im Messbereich innerhalb der geschlossenen Ortschaft 50 km/h.

Bei einer Durchlaufzahl von 678 Fahrzeugen wurden insgesamt 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 74 km/h.



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