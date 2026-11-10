Am Montag, 09.11.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Gieleroth durch.

Hierbei konnten 48 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



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