Kraam / Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 27.10.2026, führten Kräfte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Kraam, Ortsteil Heuberg, L 276, und Altenkirchen, Siegener Straße, durch.

Hierbei konnten 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



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