Am Montag, 28.09.2026, führten Kräfte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in der Siegener Straße in Altenkirchen durch.

Hierbei konnten 6 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Bußgeld- bzw. Verwarnungsverfahren eingeleitet.



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Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

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