Hamm (Sieg) und Fluterschen (ots) - Am Donnerstag, 27.08.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Hamm (Sieg), Martin-Luther-Straße, und Fluterschen, Koblenzer Straße, durch.

Hierbei wurden erfreulicherweise nur zwei Fahrzeugführer gemessen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Jedoch konnten weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie Verstoß gegen die Gurtpflicht und missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons, festgestellt werden. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



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