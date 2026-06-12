Am Donnerstag, 11.06.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen, Hochstraße, durch.

Hierbei konnten 6 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



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Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

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