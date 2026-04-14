Es konnten insgesamt 8 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.
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Frank Feldhäuser, PHK
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Geschwindigkeitskontrollen
Es konnten insgesamt 8 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.