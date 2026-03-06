Polizeidirektion Neuwied
Fluterschen / Isert (ots) - Am Donnerstag, 05.03.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Fluterschen, Koblenzer Straße, durch.

Hierbei konnten 7 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten.
In den Abendstunden erfolgten durch Kräfte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 256 im Bereich Isert. Hier konnten 10 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem verstießen 3 Fahrer gegen das dort geltende Überholverbot.
Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

