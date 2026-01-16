Am Donnerstag, 15.01.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz und der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch.

In den Vormittagsstunden erfolgten Messungen in der Koblenzer Straße in Fluterschen. In den frühen Nachtstunden wurde in Birnbach, Bundesstraße 8, kontrolliert. Es konnten insgesamt 19 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



