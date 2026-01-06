Bruchertseifen/Birnbach
Geschwindigkeitskontrollen
Am Montag, 05.01.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Bruchertseifen, Bundesstraße 256, und Birnbach, Bundesstraße 8, durch.

Hierbei konnten insgesamt 11 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Außerdem benutzte ein Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

