Hierbei konnten insgesamt 11 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Außerdem benutzte ein Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Geschwindigkeitskontrollen
Hierbei konnten insgesamt 11 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Außerdem benutzte ein Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.