Polizeidirektion Neuwied
Geschwindigkeitskontrollen auf der L 258
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Neuwied / Anhausen (ots) - Am 02.09.2026 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr führte die Polizeiinspektion Neuwied Geschwindigkeitsmessungen auf der L258 zwischen Neuwied und Anhausen durch.

Insgesamt konnten 22 Geschwindigkeitsverstöße bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, geahndet werden. Zudem konnten Verstöße hinsichtlich Ladungssicherung und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Tel.: 02631 8780


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren