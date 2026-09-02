Insgesamt konnten 22 Geschwindigkeitsverstöße bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, geahndet werden. Zudem konnten Verstöße hinsichtlich Ladungssicherung und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.
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Geschwindigkeitskontrollen auf der L 258
Insgesamt konnten 22 Geschwindigkeitsverstöße bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, geahndet werden. Zudem konnten Verstöße hinsichtlich Ladungssicherung und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.