Geschwindigkeitskontrollen auf der L 258

Neuwied / Anhausen (ots) - Am 02.09.2026 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr führte die Polizeiinspektion Neuwied Geschwindigkeitsmessungen auf der L258 zwischen Neuwied und Anhausen durch.

Insgesamt konnten 22 Geschwindigkeitsverstöße bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, geahndet werden. Zudem konnten Verstöße hinsichtlich Ladungssicherung und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.



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