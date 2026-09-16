Polizeidirektion Neuwied
Geschwindigkeitskontrolle
Symbolbild

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dpa

Steimel und Gieleroth (ots) - Am Dienstag, 15.09.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz und der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 134 in der Gemarkung Steimel und auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Gieleroth durch.

Hierbei konnten insgesamt 19 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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