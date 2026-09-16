Geschwindigkeitskontrolle

Steimel und Gieleroth (ots) - Am Dienstag, 15.09.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz und der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 134 in der Gemarkung Steimel und auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Gieleroth durch.