Almersbach
Geschwindigkeitskontrolle
Am Montag, 15.12.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Almersbach, Koblenzer Straße, durch.

Hierbei konnten insgesamt 7 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

