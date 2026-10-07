Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen auf der L 258

Am 07.10.2026 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Neuwied Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen auf der L258 im Bereich der Alteck durch.



Insgesamt konnten 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Als trauriger Höhepunkt konnte ein Motorradfahrer gemessen werden, der bei erlaubten 70 km/h eine Geschwindigkeit von 121 km/h fuhr.

Zudem bestand bei zwei Fahrzeugführern der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Entsprechende Maßnahmen/Verfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell