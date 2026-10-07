Neuwied
Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen auf der L 258
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am 07.10.2026 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Neuwied Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen auf der L258 im Bereich der Alteck durch.


Insgesamt konnten 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Als trauriger Höhepunkt konnte ein Motorradfahrer gemessen werden, der bei erlaubten 70 km/h eine Geschwindigkeit von 121 km/h fuhr.
Zudem bestand bei zwei Fahrzeugführern der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Entsprechende Maßnahmen/Verfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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