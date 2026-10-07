Insgesamt konnten 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Als trauriger Höhepunkt konnte ein Motorradfahrer gemessen werden, der bei erlaubten 70 km/h eine Geschwindigkeit von 121 km/h fuhr.
Zudem bestand bei zwei Fahrzeugführern der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Entsprechende Maßnahmen/Verfahren wurden eingeleitet.
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Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen auf der L 258