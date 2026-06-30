Hierbei wurde vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Ausparkvorgangs beschädigt.
Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-9460
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Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht!
Hierbei wurde vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Ausparkvorgangs beschädigt.