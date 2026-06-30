Altenkirchen
Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht!
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 30.06.2026, gegen 09:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Ausparkvorgangs beschädigt.
Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-9460


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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