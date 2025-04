Geschädigter nach Unfallflucht auf K19 gesucht

Am 16.04.25 gegen 14:00 Uhr touchierte ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Neuwied einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten dunklen Kastenwagen mit seinem Außenspiegel.

Anschließend entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle, meldete sich jedoch gegen 15:30 Uhr bei der Polizei und teilte den Verkehrsunfall mit. Der vermutlich ebenfalls am Außenspiegel beschädigte Kastenwagen konnte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie der Geschädigte, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





