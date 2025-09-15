Geparkter PKW in Elgert beschädigt

Der Mitteiler parkte seinen PKW in o.g. Zeitraum in der Pappelstraße in Dierdorf OT Elgert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der rechen Fahrzeugseite sowie des rechten Außenspiegels fest.

Ausweislich des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug den parkenden PKW touchiert hat.



Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell