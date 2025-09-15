Geparkter PKW in Asbach beschädigt

Am 13.09.2025 kam es in der Zeit von 16:00 - 16:09 Uhr zu einer Beschädigung an einem geparkten PKW in der Hospitalstraße in Asbach.

Das beschädigte Fahrzeug war zur Tatzeit in Höhe des Anwesens Hausnummer 5 abgestellt.

Ausweislich des Schadensbildes wird derzeit davon ausgegangen, dass ein vorbeifahrendendes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert hat.



Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell