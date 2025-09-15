Das beschädigte Fahrzeug war zur Tatzeit in Höhe des Anwesens Hausnummer 5 abgestellt.
Ausweislich des Schadensbildes wird derzeit davon ausgegangen, dass ein vorbeifahrendendes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert hat.
Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Geparkter PKW in Asbach beschädigt
Das beschädigte Fahrzeug war zur Tatzeit in Höhe des Anwesens Hausnummer 5 abgestellt.