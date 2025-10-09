Geparkten PKW beschädigt und abgehauen

Eine bislang unbekannte Person dürfte beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug gegen den Audi des Geschädigten gestoßen sein, und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
