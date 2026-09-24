Gemeinsamer Kontrolltag "Jugendschutz"

09.2026) führte die Polizeiinspektion Linz am

Rhein, unter Beteiligung der Ordnungsämter der Verbandsgemeinden Bad

Hönningen, Linz am Rhein und Unkel, des Vollzugsdienstes der Kreisverwaltung Neuwied, sowie des Kreisjugendamtes

Neuwied, eine gemeinsame Kontrolle zur Einhaltung der Bestimmungen

des Jugendschutzgesetzes durch. Im Zentrum der Kontrollen lagen

örtliche Verkaufsstellen für Alkoholika, Tabakwaren und andere

jugendgefährdende Substanzen.

Die Kontrollen fanden durch sogenannte "Testkäufe" statt, bei welchen

drei 17-jährige Polizeischüler versuchten, in den jeweiligen

Verkaufsstellen jugendgefährdende Substanzen zu erwerben.

Im Bereich der drei Verbandsgemeinden wurden insgesamt 16

Verkaufsstellen kontrolliert. Bei mehreren der Verkaufsstellen kam es zu

einer Abgabe jugendgefährdender Substanzen an die Testkäufer.

In den vielen Fällen wurde weder nach dem Alter der Käufer gefragt,

noch wurde sich der Personalausweis vorzeigen lassen.

Im Falle einer verbotswidrigen Abgabe jugendgefährdender Substanzen

sieht das Jugendschutzgesetz eine Sanktionierung des entsprechenden

Verkäufers, aber auch gleichzeitig eine Sanktionierung des

Gewerbetreibenden vor.

Die Verantwortung zur Durchführung von Schulungen der Käufer, aber

auch zur Implementierung von technischen Vorrichtungen, welche eine

Abgabe von jugendgefährdenden Substanzen an Minderjährige verhindern,

liegt beim Gewerbetreibenden.

Demzufolge wurde in allen neun Fällen, in welchen eine Abgabe

erfolgte, ein Bußgeldverfahren gegen die Gewerbetreibenden

eingeleitet. Der Regelbußgeldsatz liegt hier bei 1.000EUR.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der

eigentliche Jugendschutz bereits an der Supermarktkasse beginnt und

den Verkaufsstellen und deren Mitarbeitern somit eine

außerordentliche Verantwortung zum Jugendschutz obliegt.

Auf Grund dessen werden seitens der beteiligten Behörden weitere

derartige Kontrollen angekündigt, welche erneut empfindliche

Bußgelder nach sich ziehen könnten.



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