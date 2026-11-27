Unterstützt wurde die Polizei Linz durch Kräfte der Bereitschaftspolizei. Es erfolgten eine Vielzahl an Kontrollen, unter anderem von E-Scootern und Zweiradfahrern. Ein E-Scooterfahrer, der rechtswidrig mit zwei weiteren Personen auf dem Scooter ohne Kennzeichen fuhr, entzog sich zunächst der Kontrolle, konnte jedoch im Rahmen der Verfolgung gestellt werden. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt und der E-Scooter sichergestellt. Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem zwei Personen verwarnt, welche mit einem Fahrrad durch die Fußgängerzone fuhren. Kontrollen hinsichtlich von Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz verliefen im gesamten Stadtgebiet negativ. Aufgrund der positiven Resonanz sind weitere Kontrollen durch die Polizei mit dem Ordnungsamt Bad Hönningen geplant.



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