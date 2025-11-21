Gegenstand während der Fahrt aus dem Fenster geworfen

Zwischen den Ortschaften Oberbieber und Melsbach warf der Beifahrer des Fahrzeuges während der Fahrt einen Gegenstand aus dem Fenster. Dieser zerschellte auf der Fahrbahn. Durch die umherfliegenden Splitter wurde das dahinter befindliche Fahrzeug beschädigt.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0





