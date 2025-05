Gefährliches und rücksichtsloses Verkehrsverhalten - Zeugen gesucht

Am Dienstag, dem 20.05.2025, kam es gegen 16:40 Uhr in Weitefeld zu einer Verfolgungsfahrt mit einer Motocross-Maschine.

Bereits bei Erblicken des Kraftfahrzeuges konnte festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug kein amtliches Kennzeichen montiert war. Bei seiner Flucht vor der Polizei befuhr der Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit das Weitefelder Wohngebiet. Dabei kam es im Bereich des "Waldwegs" in Weitefeld zu einem Verkehrsverhalten, bei welchem sich ein geschätzt 12-jähriger Junge zuvor auf der Straße befunden haben dürfte und durch den herannahenden Motocross-Fahrer vermutlich von der Fahrbahn springen musste, um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern.



Nach einer entsprechenden Verfolgung konnte das Fahrzeug schlussendlich gestoppt und der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Dabei wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer zum einen nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und zum anderen unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsgeschehen machen können und insbesondere der bislang unbekannte Junge, werden gebeten, sich unter den nachstehend aufgeführten Kontaktdaten bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden.



Der unbekannte Junge könnte gegebenenfalls im Bereich des Waldwegs in Weitefeld bzw. in der näheren Umgebung wohnhaft sein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

D. Müller, POK



Telefon: 02741/926-0

Telefax: 02741/926-110

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell