L267
Gefährliches Überholmanöver bei Wienau
Symbolbild
dpa

L267 - Dierdorf (ots) - Am 23.09.2026 gegen 19:45 Uhr kam es auf der L267 zwischen Wienau und Dierdorf zu einem gefährlichen Überholvorgang durch einen LKW mit Auflieger.

Kurz vor einer unübersichtlichen Kurve überholte das Gespann einen Traktor. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste folglich stark abbremsen und dem wiedereinscherenden LKW ausweichen.

Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführer des Traktors und des entgegenkommenden PKW, werden gebeten mögliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
E-Mail: pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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