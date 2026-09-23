Gefährliches Überholmanöver bei Wienau

Kurz vor einer unübersichtlichen Kurve überholte das Gespann einen Traktor. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste folglich stark abbremsen und dem wiedereinscherenden LKW ausweichen.
Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführer des Traktors und des entgegenkommenden PKW, werden gebeten mögliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
E-Mail: pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de
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Kurz vor einer unübersichtlichen Kurve überholte das Gespann einen Traktor. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste folglich stark abbremsen und dem wiedereinscherenden LKW ausweichen.