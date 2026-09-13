Gefährliches Fahrmanöver in Straßenhaus

Ein dunkler Audi soll auf Höhe der Hausnummer 6 von der linken Straßenseite aus in Richtung Raiffeisenstraße losgefahren sein, obwohl ein bevorrechtigter PKW den Reiweg aus entgegengesetzter Richtung befuhr. Dieser musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der dunkle Audi soll davon unbeeindruckt seine Fahrt fortgesetzt haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum geschädigten PKW machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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