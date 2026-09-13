Straßenhaus
Gefährliches Fahrmanöver in Straßenhaus
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 12.09.2026 gegen 22:50 Uhr kam es im Reiweg in Straßenhaus zu einem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten.

Ein dunkler Audi soll auf Höhe der Hausnummer 6 von der linken Straßenseite aus in Richtung Raiffeisenstraße losgefahren sein, obwohl ein bevorrechtigter PKW den Reiweg aus entgegengesetzter Richtung befuhr. Dieser musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der dunkle Audi soll davon unbeeindruckt seine Fahrt fortgesetzt haben.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zum geschädigten PKW machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Tel.: 02634-9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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