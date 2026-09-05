Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag, den 04.09.2026 gegen 19 Uhr, gingen bei der Rettungsleitstelle in Montabaur mehrere Notrufe ein, dass auf der B8 zwischen Rettersen und Kircheib sich eine Person torkelnd auf der Fahrbahn befinden soll.

Weiter habe die Person Steine gegen mehrere PKW geworfen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Person, auf welche die mitgeteilte Beschreibung passt, in Kircheib durch Beamte der Polizei aus Siegburg und Altenkirchen angetroffen werden.



Da die Person sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmenzustand befand, wurde sie in Gewahrsam genommen. Ebenso wurde gegen die Person ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.



Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



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